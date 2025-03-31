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Tekirdağ’da Hatalı Sollama Kazasında 2 Yaralı

TRAFİK KAZASIYLA İKİ YARALI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hatalı sollama sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Vatan Mahallesi TMO mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgiler doğrultusunda, H.Z. yönetimindeki 59 ZC 798 plakalı otomobil, Vatan Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde sollama yapmaya çalışırken karşı şeritten gelen M.E.V. adlı sürücünün kullandığı 59 AIU 960 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNDE HAYATİ TEHLİKE

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.E.V. ve motosiklette yolcu olarak bulunan R.A.T. yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan M.E.V.’nin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yapılan kontrol sırasında sürücü H.Z.’nin 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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