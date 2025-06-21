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Tekirdağ’da Havai Fişek Yangın Çıkardı

YANGININ NEDENİ HAVAİ FİŞEKLER

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kır düğününde atıldığı söylenen havai fişeğin neden olduğu yangında, 15 dönüm buğday ekili alan küle döndü. Edinilen bilgilere göre, Altınova Mahallesi’ndeki düğün salonunda kutlamalar sırasında havai fişek kullanıldı. Havai fişekten çıkan kıvılcımlar, hemen yanı başında bulunan buğday tarlasına sıçradı. Rüzgarın etkisiyle ateş, kısa bir süre içinde tarlayı sarıp sarmaladı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine hemen olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Yapılan müdahale ile alevlerin daha fazla yayılması önlendi. Ancak yangında yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan tamamen zarar gördü ve yanarak kül oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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