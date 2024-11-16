“Tekirdağ’da Hemşire Begüm’ün Talihsiz Ölümü”

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, 23 yaşındaki hemşire Begüm Tonguz yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti.

YAKINLARININ ENDİŞESİ

Çerkezköy ilçesinde bulunan özel bir hastanede hemşirelik yapan Begüm Tonguz’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, genç hemşireyi evinde buldu.

OTOPSİ SÜRECİ

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Tonguz’un cansız bedeni, savcı ve polis tarafından yapılan incelemenin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na otopsi yapılmak üzere kaldırıldı.

DEFİN İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Begüm Tonguz’un, yarın memleketi Edirne’nin Keşan ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.