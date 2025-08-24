Tekirdağ’da Heraion-Teikhos Kazısı Kadınlarla Yapılıyor

KADIN İŞÇİLERİN ROLÜ

Tekirdağ’da Trak uygarlığının önemli merkezlerinden biri olan Heraion-Teikhos (Hera’nın Şehri) Antik Kenti’ndeki arkeolojik kazılara kadın işçiler büyük bir katkı sağlıyor. Karaevli Mahallesi’nde gerçekleştirilen bu kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği “Geleceğe Miras Projesi” çerçevesinde sürdürülüyor. Çalışmalar, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik’in liderliğinde gerçekleşiyor. Arkeologların yanı sıra, yerel kadın işçiler de bu projede aktif rol alıyor. Trak medeniyetinin tarihine ışık tutan çalışmalarda görev alan 11 kadın, binlerce yıl öncesine ait yapı ve eserleri gün yüzüne çıkartmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, kazı ekibinde 2 başkan yardımcısı ve 3 arkeolog da yer alıyor.

ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMA ÇABALARI

Prof. Dr. Neşe Atik, Heraion-Teikhos Antik Kenti’nin Trakya’da Trak kültürünün izlerini taşıyan ender yerleşim alanlarından biri olduğunu ifade ediyor. Atik, yıllardır devam eden kazılarla antik kenti ortaya çıkartma gayreti içinde olduklarını vurgulayarak, “Kadın işçilerimizle devam ediyoruz kazılara. 2000 yılında ilk defa kadın işçilerle başladık. Kadın işçilerimiz bizim kardeşlerimiz gibi ve çok daha deneyimli oldu bir kısmı. Tabii yıllardır çalışıyorlar. Bu arkadaşlara bu sene yenileri katıldı. Şu anda 11 kadınla başladık. Gelecek ödenek doğrultusunda sayıları artacak.” diyor. Atik, kadınların bu kazılarda yer almasının antik kente ayrı bir renk kattığını belirtiyor.

ÇALIŞANLARIN HEYECANI

Kadın işçilerle çalışmanın keyifli olduğunu ifade eden Atik, şunları ekliyor: “Ben mesela hiçbir zaman ‘niye oturdun, niye çalışmıyorsun, ne yapıyorsun’ demiyorum. Allah aşkına otur biraz dinlen diyorum. Çok sistematik çalışıyorlar. Biz yavaş çalışmalarını ve her çıkan parçaya dikkat etmelerini söyledik. Çok dikkatliler. Hakikaten hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. Bu çok önemli çünkü sonra o kırık parçalar yıkanıp birleştiriliyor. Hani arada bir parçanın eksik olması çok yazık olur. Bir de bizim gibi mesela ben anlatıyorum çıkanları. Ne bekliyoruz, mesela bu kap nasıl bir kaptır, üzerinde resim varsa o resim nedir. Onlar da bizimle öğrencilerimizle birlikte öğrenci gibi öğreniyorlar hatta yeni gelen öğrencilere bildiklerini öğretiyorlar.”

Alanda çalışan Kıymet Altın da antik kentte çalışmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiriyor. Daha önce tarlada gündelik işlerde çalıştığını ancak antik kentteki bu deneyimi daha çok sevdiğini belirten Altın, “Buraya sevinçle merakla, bu sıcaklarda bile heyecanla gelip çalışıyoruz. Yani daha heyecanlı oluyor. Ne bulacağız, ne çıkaracağız diye hep böyle dikkatle iş yapıyoruz. Bir şey kaçırmayalım diye.” şeklinde konuşuyor.