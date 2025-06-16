Tekirdağ’da İ.B. ve O.G. Tutuklandı

NECİP KISA’YA AİT KEMİKLERİN BULUNMASI

Tekirdağ’da, 2009 yılında bulunan kemiklerin, Necip Kısa’ya ait olduğu belirlendi. Kemik parçalarının bulunduğu olay, 01 Aralık 2009 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi, Karahisarlı Mahallesi’nde gerçekleşti. İlk başta üzerinde çalışılan dosya, faili meçhul olarak kayıtlara geçti. Ancak, geçen yıl Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) dosyayı yeniden incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda, ölümün kafatasına vurulan darbeler sonucu meydana geldiği tespit edildi.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİNİN YAKALANMASI

JASAT timleri, olayla ilgili tanık ifadeleri toplayarak şüphelileri belirledi. İ.B. ve O.G. isimli şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, geçtiğimiz 25 Nisan’da İ.B.’yi Ordu’nun Fatsa ilçesinde, O.G.’yi ise Kumru ilçesinde yakalamayı başardı. Yapılan yeni araştırmada, İ.B.’nin 1 Ağustos 2009’da Necip Kısa ile birlikte koyun almak için hareket ettiği, ancak bilinmeyen bir sebepten ötürü Kısa’yı öldürerek cesedini kırsal bir bölgeye attığı ortaya çıktı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan şüpheliler İ.B. ve O.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayın aydınlatılması için yürütülen soruşturma devam ediyor. JASAT tarafından yapılan çalışmalar, cinayetin arka planını aydınlatmak için önem taşıyor.