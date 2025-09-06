Tekirdağ’da İKA Yarışması Devam Ediyor

TEKNOFEST İKA YARIŞMASI DEVAM EDİYOR

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ’da büyük bir heyecanla sürüyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu etkinliğe, toplamda 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katılıyor. Öğrenciler, kendi geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla zorlu bir yarışma ortamı sunuyor. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, yarışma boyunca takımların stantlarını gezdi, öğrencilerle sohbet etti ve araçlar hakkında bilgi aldı. Saymaz, aynı zamanda öğrencilerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

YARIŞMADAN GÜZEL HABERLER

“Her yıl eylülü TEKNOFEST ayı olarak değerlendiriyoruz” diyen Saymaz, bu yıl İKA Yarışması’nın ilk kez yapıldığını belirtti. Yarışmaya 707 takımın başvurduğunu ve 28 takımın finale kaldığını ifade eden Saymaz, takımlar için zorlu bir parkur sürecinin devam ettiğini vurguladı. “Takımların oluşturduğu kültürü ülkemizin geleceği için yaymak, yaygınlaştırmak kıymetli” diye ekledi. 2018 yılında TEKNOFEST’i başlattıklarında, teknolojiyi ve bilimi bu toplumun kültürünün merkezine yerleştirmek istediklerini dile getirdi.

TEKNOFEST İSTANBUL DETAYLARI

Saymaz, bu yılki TEKNOFEST İstanbul’un 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenleneceğini duyurdu ve herkesi etkinliğe davet etti. “Bu yıl da TEKNOFEST’te sürprizler olacak” diyen Saymaz, geçtiğimiz yıllara göre neredeyse iki katı büyüklüğünde bir alan kuracaklarını belirtti. Derece alan takımların projelerini sergileyecekleri özel alanlar oluşturduklarını ve gençlerin bu projelerini anlatacaklarını söyledi. Saymaz, gençlerin bugünün yarışmacısı ve girişimcisi olmalarını, yarının yatırımcıları olmalarını sağlamak için bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu düşündüğünü vurguladı.

SON GÜNDE ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Saymaz’a yarışma ziyaretinde NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim eşlik etti. Organizasyonun yarın sona ereceği belirtildi.