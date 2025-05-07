Haberler

Tekirdağ’da İki Araç Çarpıştı, 1 Ölü

TEKİRDAĞ’DA TRAFİK KAZASI

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, Sabri Özsoy’un kullandığı 59 YA 478 plakalı otomobil, Buzağcı Mahallesi’nde E. K. idaresindeki 39 ACU 830 plakalı araçla çarpıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KAZA SONUCU YARALILAR VE HASTANE YETKİLİLERİ

Kaza sonucunda sürücüler ile araç içindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, müdahalelere rağmen Sabri Özsoy maalesef kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavileri sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankara Filistin Destek Platformu Çağrıda Bulundu

Ankara'da, Filistin Dayanışma Platformu, ABD'de tutuklanan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbestliği için basın toplantısı düzenleyerek insan hakları ihlalleri ile düşünce özgürlüğünü eleştirdi.
Haberler

Büyük Birlik Partisi BBP, Pakistan Destici Dedi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Pakistan'ın hem kardeş hem de dost ülke olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.