Tekirdağ’da İki Araç Çarpıştı, 1 Ölü

TEKİRDAĞ’DA TRAFİK KAZASI

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, Sabri Özsoy’un kullandığı 59 YA 478 plakalı otomobil, Buzağcı Mahallesi’nde E. K. idaresindeki 39 ACU 830 plakalı araçla çarpıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KAZA SONUCU YARALILAR VE HASTANE YETKİLİLERİ

Kaza sonucunda sürücüler ile araç içindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, müdahalelere rağmen Sabri Özsoy maalesef kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavileri sürüyor.