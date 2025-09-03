Tekirdağ’da İki Araç Çarpıştı

KAZA ANIDAN YAŞANAN BÜYÜK PANİK

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında, iki aracın çarpışması sonucunda büyük bir panik yaşandı. İddialara göre; Levent Ö. yönetimindeki 22 plakalı otomobil ile Savaş F. idaresindeki 59 plakalı araç çarpıştı.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Çarpışmanın etkisiyle Levent Ö. yönetimindeki araç, yoldan çıkarak tarlaya uçtu ve kısa süre içinde alev aldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürmeyi başardı. Levent Ö., kendi çabasıyla yanan otomobilden sağ olarak çıkmayı başardı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

DİĞER SÜRÜCÜ HAFİF YARALANMALARLA KURTULDU

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü Savaş F. ile araçtaki yolcular, olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Bölge Trafik ekipleri, kaza ile ilgili incelemelere başladı.