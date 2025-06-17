Tekirdağ’da İki Grup Arasında Kavga

KAVGA NEDENİYLE İKİ KİŞİ YARALANDI

Tekirdağ merkeze bağlı Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı sahilinde, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavganın alkol etkisiyle başlamış olabileceği öğrenildi. Olay, Değirmenaltı Mahallesi sahil kumsal bölgesinde dün gece saat 02.15 sıralarında gerçekleşti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya ardından bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaşanan arbede sonucunda 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekipleri, kavgaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek ve olayın detaylarını aydınlatmak amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.