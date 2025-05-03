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Tekirdağ’da İki Hükümlü Yakalandı

HÜKÜMLÜLER CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

İlk olarak, Tekirdağ’da kesinleşmiş hapis cezası olan iki firari hükümlü cezaevine geri döndü. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu aranan şahıslara yönelik etkili bir çalışma yaptı.

SUÇLARI NEDENİYLE YAKALANDILAR

Y.G., “Hırsızlık” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken, K.O. ise “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almış durumda. Yakalanan bu hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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