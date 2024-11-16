“Tekirdağ’da İki Kız Çocuğu Öldürüldü”

OLAYIN GEÇMİŞİ VE KURBANLAR

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan trajik olayda, 15 yaşındaki Yağmur E. ve Kübra Rabia Y. evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Yağmur E.’nin yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan Kübra Rabia Y.’nin ise kurtarılamadığı belirleniyor. Polis, bu iki genç kızın ölümüyle ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Olay, saat 13.00 sularında, Marmaraereğlisi ilçe sınırlarındaki Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’ta gerçekleşti.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİ

Yağmur E.’nin bir kadın kuaföründe çalıştığı ve işe gitmediği için mesai arkadaşlarının durumu anne ve babasına ilettiği öğrenildi. İnşaat işçisi baba ve tekstil fabrikasında çalışan anne, kızlarına ulaşamayıp endişeye kapılınca, durumu üst kattaki komşularına bildirdi. Komşu, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Aile, durumu bildirdikleri yedek anahtarla eve giren komşu, genç kızları kanlar içinde yerde buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yağmur E.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralı olan Kübra Rabia Y., ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Yağmur E.’nin cenazesi de aynı hastanenin morguna alındı. Savcı ve polis ekipleri, evde detaylı inceleme yapıyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisi veriliyor.