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“Tekirdağ’da İki Kız Çocuğu Ölü Bulundu”

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KIZLARIN TRAJİK ÖLÜMÜ

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşındaki Yağmur E. ve 15 yaşındaki Kübra Rabia Y. evde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yağmur E.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan Kübra Rabia Y. de kurtarılamadı. Polis, iki genç kızın ölümüyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Annenin ve Babanın Kızlarıyla İletişimi Kesildi

Olay, saat 13.00 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde meydana geldi. Yağmur E.’nin, gittiği kadın kuaföründen işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları, durumu anne ve babasına bildirdi. İnşaat ustası olan baba ile tekstil fabrikasında çalışan anne, kızlarına ulaşamadıkları için komşularına haber verdi.

KOMŞU KIZLARI KANLAR İÇİNDE BULDU

Anahtar ile eve giren komşu, Yağmur E. ve Kübra Rabia Y.’yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yağmur E.’nin yaşamının sona erdiği belirlenirken, ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kübra Rabia Y. de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.’nin cansız bedeni hastanenin morguna kondu. Evde savcı ve polis ekipleri incelemelerini yaparak olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

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