Tekirdağ’da İş İnsanı Ölü Bulundu

TEKİRDAĞ’DA İŞ İNSANI ÖLDÜRÜLDÜ

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, iş insanı Burhan Yalçın (48), ofisinde başından tabancayla vurulmuş bir şekilde, ölü olarak bulundu. Polis, cinayet zanlısının yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olay, ilçedeki Burhan Yalçın’a ait inşaat ve otomotiv üzerine faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan bir kişi, iletişim kurmak amacıyla Yalçın’ın iş yerine geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yalçın’ın iş yerinde taraflar arasında geçen konuşma, kısa süre içinde büyüyen bir tartışmaya ve arka planda kavgaya dönüştü. Bu esnada, husumetlisi cebinden çıkardığı tabancayla Yalçın’a ateş açtı. Silahlı saldırgan, olayın ardından kaçmaya başladı. Silah seslerini duyanlar, Yalçın’ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalçın’ın başına isabet eden mermi ile hayatını kaybettiğini bildirdi.

SAVCILIK VE POLİS İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekipleri, ilk incelemelerini yapmak üzere olay yerine geldi. Yalçın’ın cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen Yalçın’ın yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri ise kaçan şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.