Haberler

Tekirdağ’da İşçi Servisi Kaza Yaptı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir anne ve 7 yaşındaki oğlu yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Büyükyoncalı Mahallesi Bozoba Camii Sokak’ta gerçekleşti. Okula giden E.G. ile annesi K.G., 1 Kasım Caddesi üzerinden dönüş yapan S.Z. yönetimindeki 59 S 2176 plakalı işçi servisinin altında kaldı.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Çevredeki vatandaşların uyarıları üzerine servis aracı durdu ve anne ile oğlu, aracın altından çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

SAVCILIK SÜRECİ VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Servis sürücüsü S.Z., jandarma ekipleri tarafından ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kazanın gerçekleşme anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Anne Ve Oğlu Yaralandı

Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki oğlu bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Haberler

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla küresel farkındalık yaratmayı amaçladıklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.