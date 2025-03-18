Tekirdağ’da İsrail Protestosu: Gazze Saldırıları Kınandı

PROTESTO ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Tekirdağ’da, vatandaşlar teravih namazının tamamlanmasının ardından bir araya gelerek, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı protesto gerçekleştirdi. Bu etkinlik sırasında toplanan kalabalık, “Kahrolsun İsrail” sloganları atarak duygu ve düşüncelerini ifade etti. Protesto sonrası yapılan basın açıklamasının ardından grup, sessiz bir şekilde dağıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Protestonun yapıldığı alanda Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik şube ekipleri, olayların güvenli bir şekilde yönetilmesi için önlemler aldı. Toplanan grup adına basın açıklamasını gerçekleştiren Muhammet Emin Akagündüz, İsrail’in Gazze’de yeni bir katliama sebep olduğunu ve bu saldırıda 400’den fazla kişinin, aralarında çocukların da bulunduğu, hayatını kaybettiğini aktardı.

SAVAŞ SUÇLARI KABUL EDİLEMEZ

Akagündüz, “İsrail’in işlediği savaş suçlarının yanına kalmayacağını” vurguladı ve “Gazze’de her fırsatta savaş suçu işleyen bu katillere artık dur denilmelidir” şeklinde konuştu.