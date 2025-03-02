Son Dakika Haberler

Tekirdağ’da Jandarma 10 Göçmen Yakaladı

tekirdag-da-jandarma-10-gocmen-yakaladi

TEKİRDAĞ’DA DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında 10 düzensiz göçmen yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın, düzensiz göçle mücadele amacıyla Marmaraereğlisi’nde gerçekleştirdiği yol kontrolünde, bir araçta 10 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

GÖÇMENLER İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TESLİM EDİLECEK

Yakalanan göçmenler, ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Bu tür denetimlerin düzensiz göçle mücadele açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Son Dakika Haberler

Netanyahu Ateşkesin Uzatılmasını İstiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Hamas'la ateşkesin uzatılması önerisini kabul ettiklerini ve saldırılara yeniden başlayabileceklerini açıkladı. İnsani yardımları durdurma kararını "bedava yemek yok" diyerek savundu.
Son Dakika Haberler

Fenerbahçe’nin Yenilmezlik Serisi 18 Maça Çıktı

Fenerbahçe, son 18 maçında yenilmezken, Antalyaspor'u 3-0 yenerek 13 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Ekip, etkileyici bir performans sergiliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.