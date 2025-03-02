Tekirdağ’da Jandarma 10 Göçmen Yakaladı

TEKİRDAĞ’DA DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında 10 düzensiz göçmen yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın, düzensiz göçle mücadele amacıyla Marmaraereğlisi’nde gerçekleştirdiği yol kontrolünde, bir araçta 10 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

GÖÇMENLER İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TESLİM EDİLECEK

Yakalanan göçmenler, ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Bu tür denetimlerin düzensiz göçle mücadele açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.