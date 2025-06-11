Tekirdağ’da Jandarma Tatbikatı Gerçekleşti

JANDARMADAN GERÇEKÇİ TATBİKAT

Tekirdağ’da, jandarmanın 186. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirilen temsili operasyon tatbikatı, adeta gerçek bir rehine krizi yaşanıyormuş gibi sahnelendi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando ekipleri, Jandarma Teşkilatı’nın bu özel gününü anlamlı ve aksiyon dolu bir tatbikat ile kutladı. Bu tatbikatta, senaryo gereği metruk bir binada rehin alınan bir kişi için operasyon düzenlendi.

REHİNE KURTARILDI, ZANLI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tatbikat senaryosunda, metruk bir binada saklanan silahlı bir şahıs, bir vatandaşı rehin alır. Jandarma komandoları olay yerine hızla intikal ederek, eğitimli operasyon köpekleri ile binayı kuşatıyor. Eş zamanlı bir baskın düzenleyen komandolar, rehineyi sağ salim kurtarmayı başarıyor. Ayrıca, zanlı kısa sürede etkisiz hale getirilip gözaltına alınıyor.

Komandoların disiplinli ve koordineli çalışması dikkat çekerken, tatbikat; planlama, iletişim trafiği ve zamanlama açısından övgü topladı. Jandarma teşkilatı, tatbikat ile “Her an her şartta göreve hazırız” mesajını verdi. Eğitimli köpekler de profesyonellikleri ile takdir topladı.

CİDDİ MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tatbikatın sonunda ekipler, rehine kurtarma, zanlının etkisiz hale getirilmesi ve binanın güvenli hale getirilmesini başarıyla tamamladı. Senaryo gereği gerçekleştirilen terör tehdidine karşı olan müdahale, hem taktik hem de teknik açıdan oldukça etkileyici oldu. Komandoların refleksleri, disiplinleri ve profesyonellikleri, suç ve suçlulara verdikleri “Gözdağı” mesajıyla net bir şekilde ifade edildi: “Her zaman hazırız!”