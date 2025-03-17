Tekirdağ’da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı

JANDARMA OPERASYONLARIYLA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sırasında birçok uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Kapaklı, Çerkezköy, Süleymanpaşa, Çorlu ve Ergene ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde buldu.

BİRÇOK ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kapaklı Atatürk Mahallesi’nde İ.A.’nın evinde yapılan aramada, “peçeteye emdirilmiş halde 550 içimlik bonzai” ile birlikte bir cep telefonu elde edildi. Çerkezköy ilçesinde Y.O.’nun üzerinde 30 gram bonzai, Kızılpınar Atatürk Mahallesi’nde C.K.’nın üst aramasında 6 gram bonzai ve Ergene Ulaş Mahallesi’nde N.C.’nin üzerinde ise 62 gram bonzai bulundu. Süleymanpaşa Altınova Mahallesi’nde M.T.’nin evinde yapılan operasyonda 1 kök kenevir, 5 gram kubar esrar ve bir uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi. Çorlu’daki olayda ise Y.Y., Y.İ. ve S.G.’nin bulunduğu araçtan “32 gram eroin, 7 gram bonzai, 6 adet sentetik hap” ile birlikte suçtan elde edildiği düşünülen “6 bin 515 TL” ve 3 cep telefonu çıkarıldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Tüm bu olaylar sonucunda şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında adli tahkikat süreci başlatıldı. Jandarma, gözaltına alınan şahısların uyuşturucu madde ticareti ile ilgili bağlantılarını araştırıyor.