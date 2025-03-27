Tekirdağ’da Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

DÜZENLENEN OPERASYONLA TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ’da jandarma ekipleri, denizde gerçekleştirdikleri operasyonda 50 adet tarihi eser niteliğinde tabak ele geçirdi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy Mahallesi açıklarında tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

TUTUKLANAN ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Denizde yapılan takip sonucunda, B.B. isimli şahsın bulunduğu tekne durduruldu. Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 50 adet tabak bulundu. Olayla ilgili olarak B.B. hakkında adli işlem başlatıldı.