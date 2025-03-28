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Tekirdağ’da Jandarmanın Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

TEKİRDAĞ’DA DÜZENLENEN OPERASYONLAR

Tekirdağ’da jandarma tarafından yapılan operasyonlarda değişik miktarlarda uyuşturucu madde ele geçiriliyor ve toplamda 8 şüpheli hakkında işlem yapılıyor. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, Çerkezköy ilçesinde A.Ç. ve H.A.’nın üstünü aradığında 4 gram bonzai ile 3 gram amfetamin buluyor.

ÇORLU İLÇESİNDE YURTDIŞI UYUŞTURUCU MADDELERİ

Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi’nde H.A.’nın üst aramasında 100 gram bonzai, 2 adet sentetik hap ve 1 adet cep telefonu ele geçiriliyor. Bu şüpheli, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında işlem yapılıyor. Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi’nde gerçekleşen aramada ise A.Ö.’nün üzerine 5 gram esrar ve 2 adet sentetik hap çıkıyor.

KAPAKLI İLÇESİ OPERASYONLARI

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi’ndeki operasyonlarda E.P., A.B. ve G.U.’nun üst aramasında 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 gram bonzai ve 1.5 gram metamfetamin bulunuyor. Yapılan bu operasyonlar çerçevesinde şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildiriliyor.

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