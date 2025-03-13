Tekirdağ’da Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu

KAÇAK ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ’da jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda kaçak alkol ve uyuşturucu madde yakaladı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi’nde H.K.’ya ait aracında gerçekleştirdiği kontrolde, toplam 10 adet 1000 mililitrelik rakı, 4 adet 1500 mililitrelik votka, 2 adet 1000 mililitrelik votka, 15 adet 1000 mililitrelik viski ve 24 adet 0,5 litrelik bira gibi gümrük kaçağı alkol ürünleri ortaya çıkarıldı.

ŞÜPHELİLERİN ÜSTÜNDE YAPILAN ARAMALARDA BULUNTULAR

Ayrıca, İ.C. isimli şüphelinin üst aramasında 8 gram bonzai ele geçirildi. Hayrabolu ilçesi Kahya Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise H.K.’nın üst aramasında 29 adet sentetik hap bulundu. Bu operasyonlar, kaçakçılığı önlemek amacıyla sürdürülen çalışmalardaki kararlılığı gösteriyor.