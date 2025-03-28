Tekirdağ’da Kaçak İçki Operasyonu: 1 Tutuklama

KAÇAKÇILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde bir kaçakçılık operasyonu düzenledi. Yapılan arama sonucunda, bir depo ile bir araçta toplamda 313 litre el yapımı içki, 98 litre etil alkol ve bin 62 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Elde edilen bilgilere göre, operasyon sırasında 143 şişe el yapımı rakı, votka ve viski, 12 litre el yapımı viski, 158 litre el yapımı rakı ve votka, 98 litre etil alkol, 25 adet çeşitli aroma, 4,5 litre el yapımı içki üretiminde kullanılan aroma, bin 62 adet cinsel içerikli hap gibi maddeler bulundu. Ayrıca çok sayıda bandrol, şişe kapağı, kapüşon, etiket ve bin 10 adet farklı hacimlerde boş şişe de ele geçirildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU’NDAN TUTUKLAMA

Operasyon sonucunda gözaltına alınan bir şüpheli, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.