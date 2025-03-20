Tekirdağ’da Kaçak Tütün Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

EMNİYET EKİPLERİNDEN OPERASYON

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çerkezköy ilçesinde düzenledikleri operasyonda kaçak tütün ürünleri ve makaron dolum makinesi ele geçiriyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılık olaylarının önüne geçmek için yoğun çaba gösteriyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, Çerkezköy ilçesinde tespit edilen bir ikamet ve iş yerinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan arama işlemlerinde 1 adet otomatik makaron dolum makinesi, 25 bin 760 adet boş ve dolu makaron, 11 kilogram tütün ve 160 adet mükerrer TAPDK bandrolü ele geçiriliyor. Operasyonla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildiriliyor.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdiklerini vurguluyor.