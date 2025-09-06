Tekirdağ’da Kadın İçin Arama Devam Ediyor

TEKİRDAĞ’DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize giren bir kadının bulunması için sabahın erken saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde dün denize giren 54 yaşında olan B.S., bir süre sonra gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek arama faaliyetlerine başlandı.

DENİZDE VE KIYIDA ARAMA YAPILIYOR

Gece ara verilen arama işlemleri, sabah saatleriyle birlikte tekrar başladı. Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi’nin dalgıçları, botlarla denizde ve kıyıya yakın alanlarda yoğun bir şekilde arama yapıyor. Olaydan haberdar olan B.S.’nin yakınları ise sahilde bulunarak bekleyişlerini sürdürüyor.