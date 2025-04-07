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Tekirdağ’da Kar Yağışı Sevinci Yaşandı

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde lapa lapa kar yağışı etkili olmaya başladı. Bu durum, bölgedeki vatandaşlar arasında mutluluk yarattı. Kar, sokaklarda hafifçe birikmeye başlarken, vatandaşlar şemsiyelerini açarak kar altında yürüyüş yapmayı tercih etti. “Kar yağışına büyük sevinçle karşılıyoruz” diyen vatandaşlar, karın tadını çıkarmak için dışarıya çıktılar.

VATANDAŞLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Süleymanpaşa’nın çeşitli mahallelerinde görülen kar, özellikle dışarıda bulunan vatandaşlar için keyifli anlar sağlıyor. Karın yoğunluğu arttıkça, şemsiyeleriyle yürüyen vatandaşlar, soğuk havada karın güzelliklerinin tadını çıkararak yürüyüşlerine devam ediyor. İlerleyen saatlerde kar yağışının etkisinin artması bekleniyor.

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