Tekirdağ’da Karneler, Lavanta Tarlasında Verildi

KARNE HEYECANI LAVANTA TARLASINDA YAŞANDI

Tekirdağ’da karne heyecanı, lavanta kokuları içinde mor bir tarlada yaşanıyor. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Mevlana İlkokulu öğrencileri karnelerini lavanta tarlasında alarak unutulmaz bir gün geçiriyor.

LAVANTA BAHÇESİNDE KARNE SEVİNCİ

Mor lavanta tarlasında oluşturulan özel alanda, öğrenciler öğretmenlerinin elinden karnelerini aldı. Aileleriyle birlikte etkinlikte yer alan öğrenciler, kurulan dekorlar önünde sayısız hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, “Bu sadece karne heyecanı değil; öğrenmenin, emeğin, sevginin heyecanıydı. Anneler ve babalarla birlikte yıl boyunca verilen emeğin, beraberce büyütülen sevginin heyecanını çocuklarımızla birlikte yaşadık. Karneleri hayatın içinde, doğanın içinde verelim dedik ki çocuklar doğanın kendilerine nasıl bir karşılık vereceğini görsünler, öğrensinler. Tekirdağ’da bugün 213 bin 768 öğrenci karne aldı” dedi.

MUTLU ÇOCUKLAR BAŞARILI BİREYLER

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, “Çocuklarımız mutlu oldukça eğitimde daha başarılı oluyorlar. Bu başarılarını taçlandırmak için karne merasimini lavanta bahçesinde gerçekleştirmek istedik. Annelerin ve babaların çocuklarıyla bu mutluluğu paylaştığını görmek bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.