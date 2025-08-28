Tekirdağ’da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

OTOMOBİL KAZASI TEKİRDAĞ’DA CAN ALDI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir kaza sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı. A.K. yönetimindeki 22 LS 944 plakalı otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sebebiyle orta refüjdaki aydınlatma direğine çarptı.

OLAY YERİNE GÜVENLİK VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza hakkında ihbar alındıktan sonra bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki iki yolcu, sağlık ekipleri tarafından yakın hastanelere kaldırıldı. Ancak yolculardan biri olan 16 yaşındaki N.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.