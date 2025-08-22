Haberler

Tekirdağ’da Kaza, 3 Yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Olay, T.İ. altında bulunan 59 AES 034 plakalı otomobilin, Öztrak Caddesi üzerinde T.A. yönetimindeki 59 ALD 901 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonucunda T.A. ve aynı araçta bulunan iki yolcu yaralandı. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne götürdü.

İzmir Su Kesintisi Duyuruldu

İzmir'de İZSU, 22 Ağustos'ta su kesintisi yapılacak ilçeleri açıkladı. Su kesintisi, belirli saatlerde bazı bölgelerde etkili olacak. Kesintilerin ne zaman biteceği merak ediliyor.
Kars Narkotik Ekipleri Otobüste Arama Yaptı

Kars'ta yolcu otobüsü denetiminde, İranlı iki kişi gözaltına alındı. Röntgenin ardından birinin vücudunda 203 gram metamfetamin bulundu ve cerrahi müdahale ile çıkarıldı. Tutuklama kararı verildi.

