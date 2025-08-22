Tekirdağ’da Kaza, 3 Yaralı

ÜÇ YARALI KAZA HABERİ

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Olay, T.İ. altında bulunan 59 AES 034 plakalı otomobilin, Öztrak Caddesi üzerinde T.A. yönetimindeki 59 ALD 901 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonucunda T.A. ve aynı araçta bulunan iki yolcu yaralandı. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne götürdü.