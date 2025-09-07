Tekirdağ’da Kaza Gerçekleşti, Bir Yaralı

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Muradiye Mahallesi’ndeki Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde gerçekleşti. İddialara göre; Süleymanpaşa yönünden Muratlı’ya doğru ilerleyen Berkan V. yönetimindeki motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak şarampole düştü.

AÇILAR VE YARDIM EKİPLERİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri hızlıca sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahale sonrasında ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi’ne taşındı. Kazanın detaylarıyla ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.