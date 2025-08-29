Haberler

Tekirdağ’da Kaza, Nisa Bora Hayatını Kaybetti

TRAFAİK KAZASI VE HAYATINI KAYBEDEN NİSA BORA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Nisa Bora’nın cenazesi toprağa verildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü A.K. tutuklandı. Kapaklı – Çerkezköy istikametinde meydana gelen kazada A.K.’nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrasında 2 kişi yaralanırken, 16 yaşındaki Nisa Bora olay yerinde hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan aracın sürücüsü A.K., tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkeme sonrasında tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Nisa Bora’nın cenazesi, memleketi Kırklareli’nin Vize ilçesindeki Kıyıköy Beldesi’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kazanın yankıları sürerken birçok kişi kazada hayatını kaybeden genç kız için taziye mesajları paylaştı.

Veteranlar Türkiye Şampiyonası Samsun’da Başladı

Samsun'da başlayan Veteranlar Türkiye Şampiyonası'na 200 sporcu katıldı. Federasyon, ilk turnuvada beklenen katılımdan biraz düşük sayıda sporcunun yer aldığını duyurdu.
Çarşamba, Fındıkta Türkiye’nin Zirvesinde

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 2025 fındık sezonu için rekolte ve fiyat hakkında kritik değerlendirmelerde bulunarak, fiyatların 300 TL'ye çıkabileceğini ifade etti.

