Tekirdağ’da Kaza, Nisa Bora Hayatını Kaybetti

TRAFAİK KAZASI VE HAYATINI KAYBEDEN NİSA BORA
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Nisa Bora’nın cenazesi toprağa verildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü A.K. tutuklandı. Kapaklı – Çerkezköy istikametinde meydana gelen kazada A.K.’nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kaza sonrasında 2 kişi yaralanırken, 16 yaşındaki Nisa Bora olay yerinde hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan aracın sürücüsü A.K., tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkeme sonrasında tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.
CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Nisa Bora’nın cenazesi, memleketi Kırklareli’nin Vize ilçesindeki Kıyıköy Beldesi’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kazanın yankıları sürerken birçok kişi kazada hayatını kaybeden genç kız için taziye mesajları paylaştı.