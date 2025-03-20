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Tekirdağ’da Kaza: Sırp Dansçı Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında, 30 yaşındaki Sırbistan uyruklu dansçı hayatını kaybetti. Üç kişi de yaralanırken, kaza Avrupa Otoyolu Çorlu gişeleri civarında gerçekleşti. Srdjan Budic’in kullandığı BG 2043 DB plakalı otomobil, İstanbul yönünde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton köprü ayağına çarparak takla attı.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ VE YARALILAR KURTARILDI

Kazada araçta sıkışan sürücü Budic ve üç kız arkadaşı, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Srdjan Budic, ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi’ne getirildi ancak doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Budic ve arkadaşlarının, İstanbul’da bir dans gösterisi için yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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