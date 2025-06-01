Tekirdağ’da Kimya Fabrikasında Yangın

TEKİRDAĞ’DA KİMYA FABRİKASINDA YANGIN

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir kimya fabrikasında yangın meydana geldi. Yangının, fabrikanın arıtma bölümünde bulunan kimyasal maddelerden kaynaklandığı tespit edildi. Yangın kısa zamanda büyük bir alanı sararken, hızlı bir şekilde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, emniyet ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuz duruma karşı bölgede hazır bekleyerek güvenlik önlemlerini aldı. Yangın sırasında şans eseri kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Olayın ardından emniyet güçleri, çevredeki vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engellemek amacıyla geniş güvenlik önlemleri sağladı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI VE İNCELEME

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından, fabrikada soğutma çalışmaları başladı. Yangının kesin çıkış nedenine yönelik incelemeler de sız devam ediyor.