Tekirdağ’da Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı

YANGININ KAYNAĞI HAKKINDA BİLGİLER

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kimya fabrikasında yangın meydana geldi. Yangının, fabrikanın arıtma bölümünde bulunan kimyasal maddelerden kaynaklandığı öğreniliyor. Kısa sürede büyüyen yangına, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, emniyet ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İtfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise bölgede herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır bir şekilde bekliyor. Yangın sırasında şans eseri kimsenin yaralanmadığı bildirilmekte. Emniyet güçleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak, çevredeki vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engellemiş durumda.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI VE İNCELEME

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından, fabrikada soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili detaylı bir inceleme süreci de başlatıldı.