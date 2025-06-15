Tekirdağ’da Kiraz Festivali Konseri Yapıldı

KONSER ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Tekirdağ’da 59. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde bir konser etkinliği yapıldı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen bu konser, sahil dolgu alanında yer aldı. Etkinlikte ilk sahneye çıkan isim şarkıcı Simge Sağın oldu.

Etkinliğin devamında Reynmen, dinleyicilere sevdiği şarkılarını sundu. Belediye Başkanı Volkan Nallar, konserin ardından yaptığı konuşmada, “Herkesin mutlu olduğu, doyasıya eğlendiği bir festival düzenledik” ifadesini kullandı.

Konserin sonunda Nallar, sahne alan sanatçılara kiraz ve çiçek hediye etti. Festival etkinlikleri, yarın sona erecek.