Tekirdağ’da Kiraz Festivali Konseri Yapıldı

KONSERLERDE UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

Tekirdağ’da bu yıl 59’uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nde Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık sahne aldı. Süleymanpaşa Belediyesi’nin organize ettiği festivalde, sevilen rock grubu Yüksek Sadakat, konserine ilk olarak alanı dolduran binlerce dinleyiciye hitap ederek başladı. Grup, en sevilen parçalarını seslendirirken izleyiciler şarkılara eşlik etti ve telefon ışıklarıyla görsel bir şölen oluşturdu.

ZEPK EŞLİĞİNDE HAREKETLİ PERFORMANS

Yüksek Sadakat’in ardından sahne alan Zeynep Bastık, enerjik performansıyla dikkat çekti. Bastık, repertuarında yer alan hareketli parçalarla dinleyicilerin coşkusunu artırdı. Konser boyunca izleyicilerin gösterdiği ilgi, heyecan dolu anlara sahne oldu. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser veren sanatçılara çiçek hediye ederek kiraz ikramında bulundu.