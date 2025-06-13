Tekirdağ’da Kiraz Festivali Yarışması Yapıldı

YARIŞMA KAPSAMINDA KADINLAR MÜCADELE ETTİ

Tekirdağ’da gerçekleştirilen “59. Uluslararası Kiraz Festivali” çerçevesinde kirazlı yemek ve tatlı yarışması düzenlendi. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında düzenlenen bu etkinlikte 60 kadın katıldı. Yarışmacılar, dikmelerinin ardından hazırladıkları kirazlı tatlı, kirazlı yemek ve kirazlı hamur işlerini jüri üyelerinin değerlendirmesine sundu. Yarışmada, kirazlı yemek kategorisinde Pelin Gök, kirazlı hamur işi kategorisinde Emine Toprakal ve kirazlı tatlı kategorisinde ise Şevval Ural birinci olarak öne çıktı. Dereceye giren katılımcılara para ödülü verildi.

FESTİVALİN ÖNEMİ VURGULANDI

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, etkinlikler hakkında, “59. Uluslararası Kiraz Festivali” coşkusunun devam ettiğini belirtti. Kirazın tanıtımına katkıda bulunan bu güzel yarışmayı düzenlediklerini ifade eden Nallar, “Kiraz, kentimiz için önemli bir ürün. Festivalle adını dünyaya duyuruyoruz. Bugün de kadınlar hünerlerini sergiledi. En önemlisi de yemekler ve tatlılarda kiraz ön plana çıkarıldı. Kadınlarımız gayet lezzetli ürünler ortaya çıkarttı. Jürilerimiz seçmekte zorlandı.” şeklinde konuştu.

PELİN GÖK’ÜN DENEYİMİ

Yarışmada birinci olan Pelin Gök, kirazlı yemek yapmayı ilk kez denediğini dile getirerek, bu deneyimin kendisi için son derece heyecan verici olduğunu belirtti.