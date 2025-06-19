Tekirdağ’da Kiraz Hasadı Bereketli Geçti

KİRAZ HASADINDA BEKLENEN VERİM

Tekirdağ’da 2023 yılı kiraz hasadı, hem verim hem de fiyat açısından üreticileri mutlu ediyor. Tarlada kiraz kilogram fiyatı 250 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Süleymanpaşa ilçesinde kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, zaman zaman hasada da katılarak üreticilerle iletişim kuruyor. Aksoy, bu yıl kiraz hasadının oldukça verimli geçtiğini ve çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını ifade ediyor.

FİYATLARDAKİ DEĞİŞİMLER

Aksoy, “İlimizde bu yıl kiraz hasadı bereketli geçti. Fiyat noktasında da çiftçimizin istediği bir fiyat oluştu. Şu an tarlada 130 TL ile 250 TL arasında bir fiyat oluşmuş durumda. Kalitesine göre, kalibresine göre, sanayi çeşidine göre veya sofralık olması durumuna göre fiyatlar değişiyor.” şeklinde açıklama yapıyor.

KİRAZ HASADI MİKTARI

Bu yıl Tekirdağ’da yaklaşık 3 bin ton kiraz hasat edildi. Aksoy, bir haftalık veya 10 günlük bir sürenin kaldığını belirtiyor. Erkenci çeşitlerin hasadı tamamlanmışken, şu an orta erkenci ve geçci çeşitler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Tekirdağ’da 2 bin 500 dekardan fazla alan kiraz bahçesi bulunan ve devlet desteği alan üreticiler kayıtlara geçmiş durumda.

SÜLEYMANPAŞA’DA ÜRETİCİLERİN DURUMU

Aksoy, Süleymanpaşa ilçesindeki üretici sayısı hakkında da bilgi veriyor. “Süleymanpaşa ilçemizde de 164 tane üreticimiz, yaklaşık 340 dekar alan kiraz ile dikili halde bulunuyor. Devletimizin desteği ile kurulan bahçelerimizin tamamı şu anda ürün veriyor.” diyor.

Tekirdağ’da bazı bölgelerde yaşanan don olaylarının pek olumsuz bir etki oluşturmadığına da değinen Aksoy, “Biliyorsunuz ülkemizin bazı bölgelerinde şiddetli don olayı oldu. Meyvecilikte biraz aksamalar oldu. Tekirdağ’ımız için inşallah böyle bir problem olmadı. Biz de şu an onun verdiği rahatlığı yaşıyoruz.” şeklinde konuşuyor. Şarköy bölgesinin bu durumu daha az etkilendiğini vurgulayan Aksoy, “Süleymanpaşa’da ise biraz etkilenme oldu fakat bu durum bize kalitede bir avantaj sağlamış oldu. Doğal bir seyreltme ile kirazın kalibresinin ve kalitesinin daha yüksek olmasını sağladı. Aynı zamanda fiyat oluşumunda çiftçinin lehine bir durum oluşturdu.” diyerek sözlerini tamamlıyor.