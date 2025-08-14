Tekirdağ’da Kızıl Yosunlar Görüldü

KUZEYDEN GELEN ETKİNLİKLER

Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahilinde şiddetli rüzgar ve fırtına etkisini gösterdi. 12-14 Ağustos tarihleri arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarılar çerçevesinde, bu olay bölgede önemli değişikliklere yol açtı. Fırtınanın ardından denizdeki kızıl yosunlar, Süleymanpaşa ilçesindeki kıyılara sürüklendi.

DENİZ KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Kıyıya sürüklenen kızıl yosunlar, denizi kırmızı renge dönüştürdü. Bu doğal olay, bazı yerlerde rahatsız edici bir koku oluşumuna yol açtı. Yosunların denizde yarattığı bu görüntü ve koku, sahil bölgesinde yaşayanlar ve ziyaretçiler için farklı bir deneyim sundu.