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Tekirdağ’da Kültür Festivali Açılışı Yapıldı

KÜLTÜR ÇADIRI TÖRENLE AÇILDI

Tekirdağ’da düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde, kültür çadırı bir törenle açıldı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen festival, sahil dolgu alanında kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan çadırda, sanatseverleri ağırlıyor.

ETKİNLİKLER ZİRVESİ

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, festival süresince önemli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyeceklerini dile getirdi. Kültür çadırı içerisinde yer alacak etkinlikler arasında gravür sergisi, Tekirdağ Yazarlar Platformu söyleşisi, Macaristan tanıtım etkinliği ve Tekirdağ yazarlarıyla buluşma paneli bulunuyor.

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