Tekirdağ’da Kuraklık Test Merkezi Açılacak

TÜRKİYE’DE KURAKLIĞA DAYANIKLILIK TESTİ

Tekirdağ’da bitkilerin kuraklık dayanıklılığını belirlemek amacıyla bir test merkezi faaliyete geçecek. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde hayata geçirilecek bu merkezde, ayçiçeği, buğday ve çeltik gibi birçok ürün, özel sistemlerle değerlendirilecek. Sensörlerle donatılmış yağmur kontrollü bir mekanizma ile işletilecek olan merkez, çeşitli bitkilerin kuraklık dayanıklılığını raporlayacak.

KURAKLIK TESTLERİ YAPILACAK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin dünya genelinde yoğun bir şekilde hissedildiğini dile getirdi. Başer, tarımsal üretimin iklim değişikliğinden doğrudan etkilendiğini belirterek, “Türkiye’de kışlık ürünlerde kaybın bir kısmı ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanıyor. Elimizdeki çeşitlerin en iyi olması gerekiyor. Bu çeşitlerin mutlaka kuraklık testinden geçmesi gerekir. Kuraklık ve hastalıklara dayanıklı olmayan çeşitler için aşırı gübre ve ilaç kullanımı toprağa ve çevreye zarar veriyor. Üreticilerin yüksek verim yerine, kuraklık ve hastalıklara dayanıklı çeşitleri tercih etmesi büyük önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

Başer, kurulacak merkeze İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Trakya Kalkınma Ajansı ve tohumcu firmaların destek verdiğini ifade etti. Ayrıca Konya’da benzer bir merkezin de bulunduğunu kaydeden Başer, 400 metrekarelik alana sensörlerle çalışan özel bir sistem kuracaklarını belirtti. Yağmur yağmadığında açılan sistemin, yağış sırasında kapanabileceğini belirten Başer, bu mekanizma sayesinde ayçiçeği, buğday, çeltik ve birçok bitkinin kuraklık dayanıklılığının test edileceğini aktardı. Bitkilerin hangi düzeyde dayanıklı olduğuna ilişkin raporların hazırlanacağını ve merkezin bir yıl içinde faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi. Üreticiler ve tohum firmaları, başvurularını yaptıktan sonra fide ve bitki dönemlerinde kuraklık testlerinden geçecek. Yaklaşık 5-6 ay sürecek testlerde, aynı anda yüzden fazla genotip incelenebilecek.