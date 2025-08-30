Tekirdağ’da Kutlama, Konser Verdi

ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

Tekirdağ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 5. Kolordu Komutanlığı ve Türk Kara Kuvvetleri Bando ekibi, sahilde katılımcılara unutamayacakları bir konser sunuyor. Süleymanpaşa sahil dolgu alanında gerçekleşen etkinlikte, Türk Kara Kuvvetleri Bando ekibi “Kara Kuvvetleri Marşı”, “Osman Paşa Marşı”, Plevne Marşı ve milli marşları seslendiriyor.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen yüzlerce vatandaş, marşlara hep bir ağızdan eşlik ederek büyük bir coşku yaşıyor. Program boyunca sık sık alkışlarla bandoya tempo tutuldu. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, ellerindeki bayraklarla marşlara eşlik ederek bayram sevinçlerini doyasıya yaşıyor.

ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ

Vatandaşlar, 5. Kolordu Komutanlığı’na ve Kara Kuvvetleri Bandosu’na teşekkür ediyor. Bu tür etkinliklerin milli bayramlarda halkın birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini dile getiriyorlar.