Haberler

Tekirdağ’da Maket Alev Aldı. 3 Vatandaş Yaralandı. Yangın Söndürüldü. İnceleme Başlatıldı

MAKET YANGINI ÇIKTI

Tekirdağ’da binlerce kibrit çöpünden yapılan bir maketin alev alması sonucu olay gelişti. Yangının söndürülmesi sırasında 3 vatandaş yaralandı. Olay, Çorlu ilçesinin Çobançeşme Mahallesi’nde Atay Caddesi üzerindeki bir evin oturma odasında meydana geldi. İkametin içinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kibrit çöpünden oluşturulmuş maket ev yanmaya başladı.

YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın çıkmasının ardından hemen itfaiye çağrıldı. Bu sırada, komşular yangını söndürmek için çeşmeye bağladıkları hortum ve yangın tüpü ile müdahalede bulundu. Yangın, itfaiyenin varmasıyla birlikte başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Ancak yangına müdahale eden 3 kişi, hafif yanıklarla yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Ayrıca, yangın nedeniyle oturma odasında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tufanbeyli’de Otomobil Yangını Söz Konusu

Tufanbeyli'de bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, araçta zarar meydana getirdi.
Haberler

Van Erciş Yolu’nda Minibüs Takla Attı

Van Erciş karayolunda bir minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.