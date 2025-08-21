Haberler

Tekirdağ’da Mevlit Okutuldu. Gazi Serdar Çetkin

MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENDİ

Tekirdağ’da hayatını kaybeden gazi polis Serdar Çetkin anısına bir mevlit etkinliği gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Orta Cami’de ikindi namazının ardından düzenlediği programda Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu. Çetkin ve tüm şehitler için dualar edildi.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Etkinliğe Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ile emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı. Programa katılanlara cami çıkışında lokma ikramı yapıldı.

ÇETKİN’İN HASTANEDEN VEFATI

Serdar Çetkin, altı gün önce Tekirdağ’da solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cenazesi Tekirdağ Yenişehir mezarlığına defnedildi.

Fırat Gül, İki Kampın Verimliliğini Vurguladı

Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti. Takım kadrosunun büyük ölçüde korunduğunu ve yeni transferlerin uyum sağladığını vurguladı. Şampiyonluk hedefleniyor.
Galatasaray, NEOM FC’ye İhtar Gönderdi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz hakkında NEOM FC'ye resmi uyarıda bulundu ve sözleşmeli oyuncularla izinsiz görüşmeler yapıldığını belirtti.

