Tekirdağ’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA DETAYLARI

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir motosiklet kazası yaşandı ve bu kazada bir kişi yaralandı. Olay, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Sabri Ö. isimli sürücü, 59 NA 265 plakalı motosikletini kullanırken önüne aniden çıkan bir otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Bu frenleme sırasında dengesini kaybeden sürücü, motosikletten düşerek yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Motosiklet sürücüsü Sabri Ö.’nün kafasında kask olmasına rağmen başından yaralandığı belirtildi. Olayın ardından hızla olay yerine gelen ambulans, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı ve olayın detayları araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Azerbaycan lideri Aliyev ile buluştu. Toplantıya iki ülkenin dışişleri bakanları da eşlik etti.
Kunar’da 6.0 Depremde 250 Ölü

Afganistan'ın Kunar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, 250'den fazla can kaybına ve 500 yaralıya yol açtı. Ardından kapsamlı arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı.

