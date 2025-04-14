Tekirdağ’da motosiklet-otomobil kazası oldu

KAZA YERİ VE DETAYLARI

Tekirdağ Çorlu’da motosiklet ile otomobil arasında gerçekleşen kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Reşadiye Mahallesi’nde yer alan Şinasi Kurşun Caddesi ile Şinasi Kurşun 18. Sokak sapağında meydana geldi. F.H.Y. yönetimindeki otomobil, ara sokağa girmeye çalışırken karşı yönden gelen H.K. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

OLAY VE KURBAN

Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü H.K. yaralanarak olay yerine ulaşan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış durumda.