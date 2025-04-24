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Tekirdağ’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışmasının sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi’nde gerçekleşti ve burada 59 AKP 663 plakalı otomobil ile 17 AEA 673 plakalı motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpışmanın şiddeti nedeniyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.

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