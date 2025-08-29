Gündem

Tekirdağ’da Motosiklet Sürücüsüne Ceza

TEMİZSİZ MOTORLU TAŞIT DURDURULDU

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, Mevlana Kavşağı’nda plakasız ve kasksız bir motosiklet sürücüsü dikkat çekti. Ekipler, sürücüye durması yönünde ihtarda bulundu. Ancak sürücü, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yapılan takip sonucunda sürücü Aziz Sokak üzerinde durduruldu. Sürücüye, toplamda 12 maddeden 67 bin 908 lira para cezası kesildi. Motosiklet de trafikten men edildi. Ek olarak, sürücü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan da işlem başlatıldığı bildiriliyor.

