Tekirdağ’da Motosiklet Turu Gerçekleşti

TEKİRDAĞ’DA MOTOSİKLET TURU DÜZENLENDİ

Tekirdağ’da bu yıl Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen motosiklet turu yaklaşık 500 motosikletlinin katılımıyla başladı. Şehir merkezinden hareket eden katılımcılar, doğayla iç içe olan güzellikleri keşfe çıktı. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Motosiklet Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Turizm Haftası’nın coşkusuna farklı bir boyut kazandırdı. Motosiklet tutkunları, şehir merkezindeki yat limanında bir araya gelerek Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla renkli bir görüntü oluşturdu. Etkinlikte, motosikletçilerin aileleri de yer aldı.

DOĞADA UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

Grup, mavi ile yeşilin birleştiği rotada Kumbağ’dan başlayarak Uçmakdere, Gaziköy ve Yeniköy üzerinden doğa ile iç içe bir sürüş gerçekleştirdi. Marmara Denizi kıyısında, kıvrımlı yolları, sarp yamaçları ve eşsiz manzaraları ile tanınan bu rota, motosikletlilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik boyunca doğa yürüyüşü noktalarında molalar verilerek katılımcılara yöresel lezzetleri tatma fırsatı sunuldu.

ETKİNLİĞİN AMACI: TURİZMİ TANITMAK

Düzenlenen etkinlik, Tekirdağ’ın doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmayı ve bölge turizmine dikkat çekmeyi hedefliyor. Katılımcılar, özellikle Uçmakdere’nin muhteşem manzarası ve kıyı boyunca uzanan ormanlık alanların motosiklet turizmi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Çevre il ve ilçelerden gelen motosikletçiler, doğanın tadını çıkarırken yeni rotalar keşfetmenin heyecanını yaşadı. Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri, bu tarz organizasyonların her yıl daha da büyüyerek devam etmesini hedeflediklerini ifade etti.