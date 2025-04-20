Tekirdağ’da Motosiklet Turu Yapıldı

MOTOSİKLET TURU DÜZENLENDİ

Tekirdağ’da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde büyük bir motosiklet turu gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Motosiklet Derneği işbirliği ile düzenlenen etkinliğe yaklaşık 500 motosikletli ve aileleri katılım gösterdi. Motosikletliler, şehir merkezindeki yat limanında buluşarak, Türk bayraklarıyla donatılmış motosikletleriyle Kumbağ, Uçmakdere, Gaziköy ve Yeniköy gibi bölgeleri kapsayan güzergah üzerinde yol aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun katılımcılara eşsiz bir doğa deneyimi sunduğunu ifade etti. Güzel bir etkinlikte ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Karaküçük, “Tekirdağ’ın eşsiz görüntülerinin eşliğinde Ganos dağının muhteşem manzarasıyla güzel bir yolculuğumuz olacak.” şeklinde konuştu.

Karaküçük, bu hafta içerisinde pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, motosiklet turunun sonunda doğanın temiz tutulması ve çevre bilincinin artması adına bir çevre temizliği yapılacağını vurguladı.