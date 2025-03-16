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Tekirdağ’da Motosiklet Ve Otomobil Çarpıştı

KAZA ANINDA YARALANAN MOTOSEKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir trafik kazası gerçekleşti ve bu kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat G. (25) yönetimindeki 59 AKN 985 plakalı motosiklet, Birtan M. (41) idaresindeki 59 ABA 169 plakalı otomobille çarpıştı.

SALDIRILAN MOTOSEKLET SÜRÜCÜSÜ İÇİN AMBULANS GÖNDERİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Fuat G. yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ve emniyet ekiplerine ihbarda bulunuldu, bunun üzerine ekipler olay yerine intikal etti. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Emniyet güçleri ise kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı ve trafik akışını tek şeritten yönlendirdi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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